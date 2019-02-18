"Добротная провокация". В Посольстве РФ ответили на появление флага в Солсбери

Российский флаг, повешенный на соборе в Солсбери, — вероятнее всего, провокация и попытка напомнить об инциденте почти годовой давности. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Соединённом Королевстве.

Как уточняется, в дипмиссии пока не получали никакой официальной информации относительно произошедшего.

— Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация, — отметили в заявлении главы пресс-службы дипмиссии.

Представитель посольства также напомнил, что спустя почти год после инцидента в Солсбери британская сторона до сих пор не представила никаких доказательств о причастности России. По словам дипломата, "расследование засекретили, а многочисленные запросы посольства просто игнорируют".

В связи с этим сотрудники дипмиссии склонны полагать, что флаг на соборе "является очередной неуклюжей попыткой ещё раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года".

Напомним, по данным британского следствия, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон выдвинул обвинения против двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Лондона, Петров и Боширов якобы являются сотрудниками российских спецслужб и в день происшествия выполняли задание. В Москве все обвинения отрицают, призывая представить доказательства и провести совместное расследование.