Крымские татары попросили убрать из школьной программы учебник по истории Крыма

Совет крымских татар обратился к главе республики Сергею Аксёнову с просьбой убрать из школьных и публичных библиотек региона учебник по истории полуострова для десятых классов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что речь идёт об учебнике "История Крыма. 10-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций". В организации считают, что в нём якобы содержится пропаганда ксенофобии и оправдывается факт депортации народов России.

Согласно обращению, в учебнике крымские татары представлены пособниками Германии в Великой Отечественной войне и врагами советской власти. Кроме того, автор якобы оправдывает депортацию крымско-татарского народа.

Совет также призвал провести экспертные исследования и привлечь к ответственности причастных к выпуску учебника по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.