СМИ: Протестующие взяли под контроль улицы в столице Гаити

Протестующие в столице Гаити Порт-о-Пренс взяли под контроль улицы города. Об этом сообщает телеканал CTV.
Напомним, протесты в стране начались 7 февраля. Демонстранты, недовольные инфляцией и коррумпированностью чиновников, требуют немедленной отставки президента Жовенеля Моиза и просят помощи у России.
В свою очередь, Моиз заявил, что не покинет пост, и призвал протестующих к диалогу. Отмечается, что за время протестов погибло семь человек.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени