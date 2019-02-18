СМИ: Протестующие взяли под контроль улицы в столице Гаити

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СМИ: Протестующие взяли под контроль улицы в столице Гаити

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Фото: © Twitter/ANTICONQUISTA

Протестующие в столице Гаити Порт-о-Пренс взяли под контроль улицы города. Об этом сообщает телеканал CTV.

Напомним, протесты в стране начались 7 февраля. Демонстранты, недовольные инфляцией и коррумпированностью чиновников, требуют немедленной отставки президента Жовенеля Моиза и просят помощи у России.

В свою очередь, Моиз заявил, что не покинет пост, и призвал протестующих к диалогу. Отмечается, что за время протестов погибло семь человек.

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