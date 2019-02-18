Девять палестинцев ранены в ходе стычек с израильскими военными в Газе

Отмечается, что столкновения между палестинским населением и израильскими военнослужащими возобновились после того, как три недели назад на границе сектора Газа погибло трое несовершеннолетних.

В ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа пострадало девять палестинцев. Об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

— Девять палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией в городе Джабалия в центральной части анклава, — приводит слова спикера Минздрава РИА "Новости".

Отмечается, что стычки между палестинским населением и израильскими военнослужащими возобновились после того, как три недели назад на границе сектора Газа погибло трое несовершеннолетних.

В пресс-службе армии Израиля на новость отреагировали сообщением о ранении служащего армии. По предварительным данным, в него бросили взрывное устройство.

Как писал Лайф, ранее Израиль заявил о намерении удержать $138 млн из средств, переводимых палестинской администрации.