В Мосгортрансе попросили москвичей пораньше выезжать на работу

Специалисты ГУП "Мосгортранс" посоветовали жителям восточных районов Москвы пораньше выезжать на работу из-за закрытых станций Сокольнической линии метро.

— Завтра рабочий день. Хотим напомнить: пять станций Сокольнической линии закрыты (строят новую линию метро). Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома, — говорится в сообщении оператора в "Твиттере".

В "Мосгортрансе" также порекомендовали москвичам заранее продумывать маршруты, используя другие линии метро, МЦК и наземный транспорт.

Напомним, ранее стало известно, что пять станций Сокольнической линии метро — от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" — будут закрыты с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).