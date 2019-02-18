Эксперты назвали регионы России с самым высоким уровнем жизни

Специалисты РИА "Новости" назвали регионы с самым высоким уровнем жизни в 2018 году. Призовые места рейтинга, как и в прошлом году, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Отмечается, что в топ-10 вошли Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Липецкая и Калининградская области.

Также стало известно, что в конце данного списка расположились Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Республика Тыва.

При составлении рейтинга эксперты учитывали 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние различных условий жизни и ситуации в социальной сфере, а также данные Росстата, Минздрава, Минфина и других источников.