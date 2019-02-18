Посольство РФ заявило, что не владеет информацией о состоянии здоровья Скрипалей

Посольство РФ не в курсе того, что происходит с отравленными в британском Солсбери экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Соединённом Королёвстве.

Напомним, инцидент в Солсбери случился 4 марта прошлого года. По версии Лондона, к отравлению Скрипалей причастна российская сторона. Москва все обвинения отрицает, призывая представить доказательства. Также ранее в СМИ появилась информация, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось.

— К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин-офиса многочисленные запросы остаются без ответа, — резюмировал пресс-секретарь Посольства РФ.

Он также добавил, что ещё пару месяцев назад, по словам племянницы Скрипаля, его состояние здоровья не вызывало ни у кого опасений, поэтому информация о якобы проблемах экс-сотрудника ГРУ неожиданна.

— Что же всё это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? — задался вопросом пресс-секретарь посольства.

Он добавил, что в диппредставительстве "по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб".

— Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину? — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новость об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля "управляемой утечкой".