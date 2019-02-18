ВЦИОМ: Жители РФ стали меньше слушать радио

По данным исследователей, в основном радио слушают в личном транспорте. Это подтвердили 56% участников опроса.

Всего 48 процентов россиян могут причислить себя к радиоаудитории, тогда как десять лет назад данный показатель приравнивался к 63%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Каждый второй (50%) участник опроса не слушает радио совсем, причём среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет эта доля выше — 69%, — цитирует заявление ТАСС.

По данным генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, самые активные слушатели радио принадлежат к возрастным категориям 35–44 и 45–59 лет. По мнению Фёдорова, этот факт связан с экономической активностью россиян в этом возрасте.

Как отметили исследователи, в основном радио слушают в личном транспорте. Это подтвердили 56% респондентов. Ещё 41% опрошенных рассказали, что слушают передачи дома. При этом больше всего слушателей интересуют музыка и новости.

В число самых популярных радиостанций вошли "Русское радио", "Европа плюс", "Радио Дача", "Дорожное радио", "Маяк", "Авторадио" и "Ретро FM".

Несмотря на тенденцию к уменьшению радиолюбителей, гендиректор ВЦИОМ утверждает, что говорить о скорой "смерти" информационно-развлекательного канала оснований нет, поскольку уменьшение аудитории происходит очень медленно, в то время как "тренд наметился уже давно".