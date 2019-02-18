СМИ: В мае Трамп может отправиться с визитом в Японию

Отмечается, что помимо переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский лидер, вероятнее всего, удостоится аудиенции у новоиспечённого императора Нарухито.

Президент США Дональд Трамп может отправиться с официальным визитом в Японию в мае 2019 года, сообщает издание Sankei.

По предварительным данным, визит главы Белого дома ожидается с 25 по 28 мая.

Отмечается, что помимо переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский лидер, вероятнее всего, удостоится аудиенции у новоиспечённого императора Нарухито, который взойдёт на престол первого мая, после отречения от престола его отца, императора Акихито.

Как писал Лайф, ранее Трамп сообщил, что Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Позднее японские СМИ заявили, что этот жест был сделан по просьбе Вашингтона.