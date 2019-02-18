В Испании героизировали дивизию, которая участвовала в блокаде Ленинграда

Популярная испанская газета ABC опубликовала статью, где описаны "героические подвиги" бойцов "Голубой дивизии", воевавших против СССР в составе вермахта и участвовавших в блокаде Ленинграда.

Автор публикации в красках расписывает, как испанцы "героически сопротивлялись Красной армии, находясь в ужасных условиях".

Особо в статье выделяется "подвиг дивизии" во время боёв в Красном бору под Ленинградом в 1943 году. Освобождение населённого пункта советскими солдатами автор называет "незначительной победой".

Публикация вызвала противоречивые отзывы у читателей. Многие отметили, что практически нигде в мире нельзя увидеть статью, в которой положительно оцениваются действия нацистов на территории другой страны, а также блокада Ленинграда, унёсшая сотни тысяч жизней.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. По официальным данным, она унесла жизни 632 тысяч человек. Около 97% из них погибли от голода.