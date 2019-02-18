Сроки отключения горячей воды могут сократить до трёх дней

Плановое отключение горячей воды в летний период благодаря новейшим технологиям может сократиться с двух недель до трёх дней. Об этом рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями и переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды, — цитируют Чибиса "Известия".

По его словам, в этом заинтересованы не только россияне, но и коммунальные службы, поскольку в период отсутствия горячего водоснабжения они "не получают плату и выручку за горячую воду".

Чибис также отметил, что в 2018 году ведомство успешно провело эксперимент с сокращением сроков отключения воды в микрорайонах трёх российских городов.