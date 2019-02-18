"Это кабала". Кандидат в президенты Украины выступил за разрыв отношений с МВФ

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"Это кабала". Кандидат в президенты Украины выступил за разрыв отношений с МВФ

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Кандидат в президенты Украины Илья Кива выразил мнение, что Киеву следует немедленно разорвать отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

— Это не помощь — это кабала, которая убивает мою страну. Потому что сегодня они забрали у нас лес, заберут землю — и Украины не будет. Поэтому — разрыв с МВФ, — резюмировал политик в эфире канала "112 Украина".

Он также отметил, что нужно в срочном порядке пересмотреть договоры с МВФ, подписанные "преступным путём".

Кроме того, Кива выступил за смертную казнь для коррупционеров.

Напомним, в декабре прошлого года МВФ одобрил кредит для Незалежной в размере 3,9 миллиарда долларов. При этом депутат Рады Вадим Рабинович посчитал долги Киева перед МВФ навязанными, а саму организацию назвал "захватнической".

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