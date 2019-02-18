Космическая яхта для туристов появится в России

Несколько российских компаний занимаются разработкой космической яхты для туристов. Об этом сообщил генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак.
Отмечается, что космическая яхта "Селена", разработка которой ведётся уже около двух лет, сможет подниматься в воздух с обычных аэродромов.
— У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется как самолёт, — передаёт слова Бегака РИА "Новости".
Ожидается, что корабли будут подниматься на 120–140 километров со скоростью 3,5 маха и через некоторое время возвращаться обратно на скорости 0,85 маха.
По словам Бегака, всего будет создано три корабля. Каждый из них рассчитан на шесть туристов и одного пилота, однако полёт будет осуществляться в автоматическом режиме. Билет в космос обойдётся в 200–300 тысяч долларов.
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