В России может появиться система распознавания человеческого поведения

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В России может появиться система распознавания человеческого поведения

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Фото: © Pixabay

В рамках концепции "Умный город" может появиться система, которая будет не только распознавать лица, но и реагировать на человеческое поведение. Об этом сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

По словам Чибиса, в ближайшее время он планирует встречу с представителями концерна "Калашников", подготовившими несколько вариантов решений для "Умного города".

— Например, видеоанализатор, который они уже предлагают, позволяет в совокупности даже оценить поведение человека, его реакцию и с высокой долей вероятности выявить, с оружием человек идёт или без него, — как бы его ни прятали, — цитируют замглаву Минстроя "Известия".

Как писал Лайф, ранее Чибис заявил, что сроки отключения горячей воды в летний период могут сократить до трёх дней.

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