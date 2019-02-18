В то же время глава МИД республики Хорхе Арреаса сообщил, что политики готовили в стране заговор.

Депутаты Европарламента пожаловались, что их выгоняют из Венесуэлы.

— У нас забрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. С нами плохо обращаются и объясняют это тем, что Мадуро не хочет, чтобы мы здесь находились, — написал в своём твиттер-аккаунте испанский политик Гонсалес Понс.

В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что выгнанные депутаты планировали устроить заговор в республике. Он добавил, что власти не позволят нарушить мир и стабильность в стране.