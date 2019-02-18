Экс-замглавы ФБР: Трамп не поверил в отчёт разведки о КНДР из-за Путина

Прислушавшись к президенту России Владимиру Путину, его американский коллега Дональд Трамп не поверил отчёту своей разведки о наличии в КНДР ракет, способных достичь Вашингтона. Об этом заявил экс-врио директора ФБР Эндрю Маккейб.

По словам Маккейба, во время брифинга в Белом доме сотрудники разведывательных служб США настаивали на том, что у Северной Кореи есть ракеты. Однако Трамп якобы отмахнулся от их отчётов, заявив, что ему "всё равно" и он "верит Путину".

—Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет,— цитирует бывшего сотрудника ФБР телекомпания CBS.

Маккейб также посетовал, что сотрудники разведки потратили много сил на то, чтобы раздобыть информацию, и для них было полной неожиданностью столкнуться с "абсолютным неверием в эти усилия и нежеланием узнать о настоящем положении дел".

Кроме того, он рассказал, что после отстранения главы ФБР Джеймса Коми в 2017 году в Минюсте всерьёз обсуждали вероятность применения поправки конституции, предусматривающей вступление вице-президента в должность президента в случае отстранения, смерти или отставки американского лидера.

Как писал Лайф, ранее СМИ сообщили, что два министра хотели поддержать отстранение Трампа от должности.