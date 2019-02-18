"Не лидирует, а сдаёт позиции". Немецкие СМИ лишили США статуса мирового лидера

Вопреки заверениям вице-президента США Майка Пенса на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, Вашингтон уступает позиции Москве и Пекину. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Как уточняется, в ходе выступления в Мюнхене Пенс заявил, что при действующем президенте США Дональде Трампе страна "стала лидером свободного мира".

—С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует — она сдаёт позиции, — отметили авторы статьи.

При этом они подчеркнули, что на самом деле страну опережают Россия, Китай и даже Иран, в то время как США переживают самый глубокий кризис трансатлантических отношений за всю свою историю.

От внимания журналистов не укрылась и реакция европейских лидеров на слова Пенса.

Как сообщается в статье, вице-президента слушали "с каменными лицами", понимая, что американское видение не совпадает с международными представлениями о партнёрстве.

— Им было ясно, что, в понимании Пенса, является американским лидерством: один раздаёт приказы, а другие их выполняют, — заметили в статье.

Как писал Лайф, на полях Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией.