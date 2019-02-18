Замглавы Сибирского отделения РАН отправлен под арест

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Замглавы Сибирского отделения РАН отправлен под арест

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Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

Суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Благодырю вменяется часть 4 статьи 33 УК РФ (подстрекательство к присвоению или растрате).

До работы в СО РАН Благодырь в 2012–2013 годах был замминистра по развитию Дальнего Востока. До этого он являлся гендиректором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК).

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