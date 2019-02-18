СМИ: Великобритания будет наращивать военное присутствие в Арктике

Великобритания будет наращивать военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от российских ВС. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

После посещения британских морпехов на норвежской базе Бардуфосс Уильямсон рассказал о новой десятилетней программе. Она предусматривает ежегодное обучение до тысячи военных из Великобритании с морскими пехотинцами из Норвегии.

Кроме того, по словам министра, в 2020 году над Арктикой будут летать новые патрульные самолёты Boeing P-8 Poseidon.

Уильямсон также подчеркнул, что главной задачей "Посейдонов" будет "сдерживание активности российских подлодок", активность которых, по информации издания, "достигла уровня холодной войны".