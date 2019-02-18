Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

В Новосибирске во время хоккейного матча умер вратарь любительской команды, сообщает ТАСС.
Уточняется, что трагедия случилась в ледовом дворце спорта "Родник" во время встречи между дружинами "Ударник" и "Титаны".
— Умер на льду. Скорая констатировала смерть, — рассказали агентству в пресс-службе регионального СУ СКР.
Сообщается, что скончавшемуся мужчине было 55 лет.
Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося "назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято решение".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени