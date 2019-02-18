Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

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Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

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Фото: © Flickr/Paul Nicholson

В Новосибирске во время хоккейного матча умер вратарь любительской команды, сообщает ТАСС.

Уточняется, что трагедия случилась в ледовом дворце спорта "Родник" во время встречи между дружинами "Ударник" и "Титаны".

— Умер на льду. Скорая констатировала смерть, — рассказали агентству в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сообщается, что скончавшемуся мужчине было 55 лет.

Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося "назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято решение".

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