В Сирии задержали боевика, озвучившего десятки видеороликов ИГИЛ

Члены вооружённой коалиции "Демократические силы Сирии" захватили боевика, который озвучил десятки англоязычных видеороликов ИГИЛ*. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, захваченный оказался 35-летним гражданином Канады с арабскими корнями. Отмечается, что пропагандистам из ИГИЛ был необходим человек, говорящий на английском языке без акцента.

Сам исламист заявил, что не жалеет о содеянном. В настоящее время его держат под стражей на территории Сирии.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.