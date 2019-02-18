В Сирии задержали боевика, озвучившего десятки видеороликов ИГИЛ

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В Сирии задержали боевика, озвучившего десятки видеороликов ИГИЛ

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Члены вооружённой коалиции "Демократические силы Сирии" захватили боевика, который озвучил десятки англоязычных видеороликов ИГИЛ*. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, захваченный оказался 35-летним гражданином Канады с арабскими корнями. Отмечается, что пропагандистам из ИГИЛ был необходим человек, говорящий на английском языке без акцента.

Сам исламист заявил, что не жалеет о содеянном. В настоящее время его держат под стражей на территории Сирии.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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