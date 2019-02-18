Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение комплекс "Авангард"

Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс "Аванград". Об этом сообщает ТАСС.
— Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард"... Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН, — приводит агентство комментарий источника в оборонно-промышленном комплексе России.
Напомним, о стратегическом ракетном комплексе "Авангард" с крылатым маневрирующим блоком рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2 марта 2018 года. В июле было опубликовано первое видео с запуска ракеты. На испытаниях 26 декабря подтвердилась информация о том, что "Авангард" способен разгоняться до скорости в 27 чисел Маха.
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