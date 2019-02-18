Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение комплекс "Авангард"

Читайте также

Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение комплекс "Авангард"

13

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс "Аванград". Об этом сообщает ТАСС.

— Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард"... Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН, — приводит агентство комментарий источника в оборонно-промышленном комплексе России.

Напомним, о стратегическом ракетном комплексе "Авангард" с крылатым маневрирующим блоком рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2 марта 2018 года. В июле было опубликовано первое видео с запуска ракеты. На испытаниях 26 декабря подтвердилась информация о том, что "Авангард" способен разгоняться до скорости в 27 чисел Маха.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×