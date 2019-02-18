СМИ: Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от SSJ-100

Компания "Гражданские самолёты Сухого" пока что не прокомментировала эту информацию.

Ирландская авиакомпания CityJet, единственная в Европе использовавшая российские самолёты Sukhoi Superjet 100, отказалась от них, информируют "Ведомости" со ссылкой на источники в двух лизинговых компаниях.

Упоминание о лайнерах, которые были получены CityJet в лизинг в 2016–2017 годах, пропало из раздела "Флот" на сайте авиакомпании.

Компания "Гражданские самолёты Сухого" пока что не прокомментировала эти данные, в CityJet её также не стали комментировать, отмечает издание.

Ранее о возможном отказе ирландского авиаперевозчика от Sukhoi Superjet 100 заявил президент ГСС Александр Рубцов, объясняя это сменой бизнес-модели CityJet .

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолёт, который был разработан в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полёта его базовой версии составляет 4,4 тыс. км, вместимость — 98 человек. Производство началось в 2011 году. Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в РФ является "Аэрофлот".

Одним из самых крупных эксплуатантов этих самолётов за рубежом является мексиканский авиаперевозчик Interjet. Компания имеет контракт на 30 лайнеров SSJ, сейчас ей поставлено 22 воздушных судна.