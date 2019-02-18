Опять морозы. Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля

Сегодня синоптическую ситуацию в столице определит гребень антициклона — вероятность осадков снизится до минимума, а с севера придут морозы. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

По данным синоптиков, днём в столице будет облачно с прояснениями, без осадков, также ожидается гололедица.

Температура в Москве опустится до –2...–4 градусов, в Подмосковье будет –1...–6 градусов по Цельсию. Ветер северный, северо-западный скоростью 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление вырастет до 753 мм рт. ст.