В парке Горького в Москве появится дом-камень

В здании будут панорамные окна, из которых откроется вид на зелёную аллею с лавочками и подсветкой.

Фасад центрального павильона проката спортинвентаря в столичном парке Горького, который в скором времени закроют на реконструкцию, будет напоминать камень, отшлифованный водой и временем. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что здание постройки 50–60-х годов XX века реконструируют. По окончании работ там будут открыты кафе, туалет для инвалидов, рядом же появятся малые архитектурные формы, зелёные насаждения, пешеходные дорожки.

— Москомархитектура утвердила дизайн-проект обновлённого павильона. Близость Пушкинской набережной Москвы-реки вдохновила авторов проекта обратиться к архитектурному стилю биотек, призывающему заимствовать у природы облик сооружений или отдельные его элементы. Например, дома могут по форме повторять морскую волну, цветы лотоса, ракушку. Гладкие полуовальные стены павильона парка Горького будут напоминать отшлифованный водой и временем речной камень, — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводит портал.

По словам Кузнецова, при работе в стиле биотек используют натуральные материалы, металл и архитектурный бетон — прочный и очень пластичный. Он позволяет создавать причудливые жилые дома, мосты и даже небоскрёбы. После реконструкции главный вход в павильон проката станет почти полностью прозрачным. В здании появятся панорамные окна, из которых откроется вид на зелёную аллею с лавочками и подсветкой.

В павильоне можно будет арендовать взрослые и детские велосипеды, самокаты, скейтборды, роликовые коньки и другой спортинвентарь. Перекусить гости смогут в небольшом кафе на 40 мест. Также будут работать камеры хранения и туалеты. Работы по обновлению центрального павильона проката запустят весной.