Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забросившим 40 шайб в 10 сезонах

Данное достижение спортсмен оформил в игре против "Анахайма", открыв счёт в игре на пятой минуте.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который забросил 40 шайб на протяжении минимум 10 сезонов подряд.

Это достижение он оформил в игре против "Анахайма", открыв счёт на пятой минуте. Рекорд Овечкина его команде не помог — "Кэпиталз" уступили 2:5.

Ранее в десяти и более сезонах 40 шайб забрасывали канадцы Марсель Дионн, Марио Лемье и Уэйн Гретцки.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 67 очков по системе "гол+пас" в 58 матчах и возглавляет список лучших снайперов лиги.