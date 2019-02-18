Алкоголь тут не поможет. Психологи рассказали, как бороться с зимней депрессией

Симптомы могут проявляться в виде сниженного настроения, нарушений сна, перепадов настроения, снижения сексуального влечения, снижения концентрации внимания, нарушения аппетита.

Для профилактики зимней депрессии нужно наладить режим сна и больше бывать на свежем воздухе, а также заняться любимым делом, наблюдать за своим состоянием и вовремя обращаться к медикам. Об этом информирует агентство "Москва" со ссылкой на завотделением психотерапевтической помощи и соцработы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н. Алексеева Депздрава Москвы Никиту Чернова.

— Если рассматривать профилактические меры для сезонной депрессии, то сюда можно включить использование ресурсов, включающих в себя физическую активность, прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, сбалансированное питание, следование чёткому режиму дня и отказ от алкоголя, являющегося мощным провоцирующим фактором, — сообщил он.

Чернов напомнил, что с психологической точки зрения важно наличие близких людей, включённость в любимое дело, способность понимать и регулировать свои эмоции.

Если симптомы сезонной депрессии всё же появились, надо в первую очередь обратиться к психологу, который объективно оценит состояние и подберёт лечение.

Клинический психолог больницы им. Алексеева Анна Якушенко добавила, что симптомы сезонной депрессии могут проявляться в виде сниженного настроения, снижения концентрации внимания, нарушений сна, перепадов настроения, снижения сексуального влечения, нарушения аппетита.

— Депрессия может называться сезонной, когда расстройства не вызваны другими причинами (например, наркотиками или травматичными внешними событиями) и так далее. Сезонной депрессией страдает от 4% до 5% населения во всём мире. С этой проблемой сталкиваются чаще женщины, особенно в возрасте от 40 до 55 лет. Но это состояние может возникать и у более молодых людей. Депрессия обычно продолжается дольше у тех, кто живёт в странах с меньшим освещением (то есть в северных), — пояснила Якушенко.

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