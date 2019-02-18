Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке жёлтой лихорадки в Бразилии

Традиционно подъём уровня заболеваемости жёлтой лихорадкой начинается в декабре и заканчивается в мае.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке заболеваемости жёлтой лихорадкой в Бразилии. Об этом говорится на сайте ведомства.

— С декабря 2018 года по январь 2019 года в одиннадцати муниципальных округах двух штатов страны зарегистрирован 361 подтверждённый случай жёлтой лихорадки, восемь из которых закончились летально. В 2017–2018 гг. в Бразилии было зарегистрировано 1376 случаев жёлтой лихорадки (483 — летальных), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в январе была начата вакцинация населения, но в среднем по разным штатам привиты от 4 до 21% жителей — около трёх миллионов человек. По информации Всемирной организации здравоохранения, кроме Бразилии жёлтая лихорадка распространена в таких странах, как Аргентина, Колумбия, Конго, Эфиопия, Нигерия и многих других.

Жёлтая лихорадка передаётся человеку через укус комаров и является единственным заболеванием, которое требует вакцинации при въезде в страны, где есть риск заражения им.