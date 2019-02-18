В США отпустили из тюрьмы экс-конгрессмена, отправившего интимные фото подростку

Политик находился в пенитенциарном учреждении 15 месяцев и теперь будет под особым надзором властей не менее трёх лет.

Экс-конгрессмен США Энтони Винер, который в 2017 году признал вину в отправке сообщений непристойного содержания несовершеннолетней, освобождён досрочно из тюрьмы в Массачусетсе. Об этом информирует NBC.

По данным канала, Винер находился в пенитенциарном учреждении 15 месяцев и теперь будет под особым надзором властей не менее трёх лет. В 2017-м он был приговорён к заключению продолжительностью 21 месяц и штрафу в размере 10 тысяч долларов.

Винер, который ранее три раза баллотировался в мэры Нью-Йорка и был мужем помощницы бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон Хумы Абедин, является фигурантом нескольких громких скандалов в Америке. В 2011 году он был вынужден покинуть пост члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк из-за появления в СМИ данных о том, что он обменивался откровенными фото с несколькими женщинами.

В 2016 году в отношении политика начало расследование ФБР. Это произошло после того, как 15-летняя жительница Северной Каролины призналась, что в течение нескольких месяцев обменивалась с Винером сообщениями непристойного содержания. Позднее экс-конгрессмену предъявили обвинения. Он признал свою вину в суде в мае 2017 года.

Уголовное расследование получило неожиданное развитие, когда на компьютере, которым конгрессмен пользовался вместе с женой, сотрудники ФБР обнаружили тысячи служебных посланий, принадлежавших Клинтон и Абедин. Это дало ФБР повод возобновить расследование дела о вероятных нарушениях правил служебной переписки и обращения с секретными данными со стороны Клинтон.

Сама она не единожды заявляла, что именно это решение Джеймса Коми, бывшего тогда директором ФБР, стало одной из главных причин её поражения на выборах президента в 2016 году.