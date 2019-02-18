Актёра сериала "Интерны" ранили из помпового ружья

Актёр Дмитрий Митюрич, известный по роли бизнесмена Николая Петровича Степанова в сериале "Интерны", получил ранение из помпового ружья. Об этом сообщает телеканал "360".
Инцидент произошёл в воскресенье 17 февраля во время съёмок клипа. По его словам, пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья. Митюрич получил ожоги газом правого плеча, туловища первой и второй степени.
Полиция проводит проверку по данному факту.
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