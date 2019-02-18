Актёра сериала "Интерны" ранили из помпового ружья

Читайте также

Актёра сериала "Интерны" ранили из помпового ружья

155

Дмитрий Митюрич. Фото: © Кинопоиск

Он получил ранение во время съёмок клипа: пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела.

Актёр Дмитрий Митюрич, известный по роли бизнесмена Николая Петровича Степанова в сериале "Интерны", получил ранение из помпового ружья. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл в воскресенье 17 февраля во время съёмок клипа. По его словам, пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья. Митюрич получил ожоги газом правого плеча, туловища первой и второй степени.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×