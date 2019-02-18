Четверо военнослужащих погибли в Индии при столкновении с боевиками

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Четверо военнослужащих погибли в Индии при столкновении с боевиками

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В одной из деревень округа Пулвама полицейские начали проводить обыски после короткой перестрелки.

Четверо индийских военных погибли в штатах Джамму и Кашмир при столкновении с боевиками. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Как отмечается, полиция и вооружённые силы оцепили территорию и начали проводить обыски в одной из деревень округа Пулвама после короткой перестрелки. На месте происшествия была слышна стрельба, местных жителей призвали оставаться в своих домах.

Напомним, 14 февраля при атаке террориста-смертника в Индии погибли 45 человек. Он врезался на автомобиле, начинённом взрывчаткой, в автобус с сотрудниками полиции.

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