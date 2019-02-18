Двое детей умерли от отравления угарным газом в Челябинской области

Мать погибших 10-летнего мальчика и 13-летней девочки госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Следователи проверяют обстоятельства гибели в городе Еманжелинске двоих детей, которые, по предварительной информации, отравились угарным газом от печи, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, ночью 17 февраля в доме на улице Больничной Еманжелинска были обнаружены тела 10-летнего мальчика и 13-летней девочки. Их мать в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

— По предварительной информации, причиной смерти детей явилось отравление угарным газом из-за отсутствия тяги в печи при закрытой заслонке, — уточняется в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства ЧП, расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального СУ СКР.