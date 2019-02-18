СМИ: Новые нормы Евросоюза могут оставить "Северный поток — 2" наполовину пустым

Проект можно освободить от некоторых правил, но это может произойти не только с одобрения Еврокомиссии, но и всех стран блока.

Газопровод "Северный поток — 2" скорее останется загруженным только наполовину как минимум в первые несколько лет его эксплуатации в связи с новыми нормами Евросоюза. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как отмечается, в связи с одобрением поправок к Газовой директиве ЕС согласие на освобождение проекта от норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и Комитет представителей всех стран блока. Это говорит о том, что процедура может быть длительной, сложной и непредсказуемой.

В материале указано, что у газопровода должен быть оператор с доступом третьих лиц, независимый от "Газпрома". Данное условие выполнить невозможно, так как в российскую часть трубы газ может подать только "Газпром".

В данном случае Еврокомиссия может запретить "Газпрому" использовать "Северный поток — 2" больше чем наполовину, оставив другую половину для других компаний.

Как ранее писал Лайф, в США выразили надежду остановить "Северный поток — 2".