ОАК ведёт переговоры с заказчиком Як-130

В корпорации отметили огромный потенциал расширения поставок и развития самолёта.

Объединённая авиастроительная корпорация ведёт переговоры с конкретным заказчиком по вопросу покупки учебно-боевого самолёта Як-130. В случае подписания контракта на поставку может стартовать модернизация машины. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

— Мы работаем над наращиванием возможностей Як-130, над увеличением боевого потенциала машины. Полномасштабная модернизация может стартовать после подписания контракта с конкретным заказчиком. Такие переговоры сейчас ведутся, — заявил Слюсарь.

Глава ОАК подчеркнул, что Як-130 ныне активно используется военными в разных странах мира, он также отметил огромный потенциал расширения поставок и развития самолёта.