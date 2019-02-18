Корреспондента "Новой газеты" задержали в аэропорту Амстердама

"Новая газета" заявила, что в аэропорту Амстердама задержаны её корреспондент и сотрудница правозащитного центра "Мемориал".
В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву
По данным издания, Милашина и Бахаева прибыли в Амстердам на встречу с правозащитниками, которые занимаются исследованием проблемы сирийских беженцев.
— Полицейские, которые провели задержание, отказались представиться, мотивировав отказ тем, что "здесь не Россия и никто не обязан представляться". Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предъявлено. Сейчас обе они находятся в отделении полиции при аэропорте. У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон, — поясняет издание.
"Новая газета" связывается с послом Голландии в РФ, чтобы выяснить детали произошедшего и "конкретные претензии".
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