Корреспондента "Новой газеты" задержали в аэропорту Амстердама

Издание связывается с послом Голландии в РФ, чтобы выяснить детали произошедшего и "конкретные претензии".

"Новая газета" заявила, что в аэропорту Амстердама задержаны её корреспондент и сотрудница правозащитного центра "Мемориал".

В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву "Новая газета"

По данным издания, Милашина и Бахаева прибыли в Амстердам на встречу с правозащитниками, которые занимаются исследованием проблемы сирийских беженцев.

— Полицейские, которые провели задержание, отказались представиться, мотивировав отказ тем, что "здесь не Россия и никто не обязан представляться". Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предъявлено. Сейчас обе они находятся в отделении полиции при аэропорте. У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон, — поясняет издание.

"Новая газета" связывается с послом Голландии в РФ, чтобы выяснить детали произошедшего и "конкретные претензии".