Аренду спортзалов и экипировку для детей сделают бесплатными в Приморье

По словам губернатора региона, такое решение привлечёт больше детей к занятию различными видами спорта, в том числе хоккеем.

Приморские власти хотят сделать занятия массовыми видами спорта более доступными для детей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

По его словам, речь идёт о снижении финансовой нагрузки на родителей в части платы за обучение и покупку экипировки.

Сегодня по многим регионам идёт снижение спроса среди ребят на такие дорогие виды спорта, которые требуют амуниции, содержания залов. Это часто непосильно для родителей, особенно в семьях, где много детей, в семьях с небольшим доходом Олег Кожемяко

Как отметил губернатор региона, решение сделать аренду спортзалов и экипировку бесплатными привлечёт больше детей к занятию различными видами спорта, в том числе хоккеем.

Власти Приморского края отмечают, что сейчас массовым спортом занимается только 32 процента жителей. По словам Кожемяко, этот показатель нужно увеличивать.