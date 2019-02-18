ВКС РФ получат первые серийные Су-57 в 2019 году

Минобороны в этом году рассчитывает получить 15 серийных Су-57 и авиационные комплексы МиГ-35.

Воздушно-космические силы РФ получат первые серийные истребители пятого поколения Су-57 в 2019 году. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

— Во время форума "Армия-2018" мы подписали с Министерством обороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолёт Су-57 поступит в ВКС в этом году, — заявил он РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, Россия может начать продажу истребителей Су-57 на экспорт. Помимо 15 истребителей, в Минобороны планируют получить ещё 13 — контракт на их поставку будет подписан в 2020 году.