Рядом с гостиницей миссии ОБСЕ. В Донецке прогремел второй взрыв

В Донецке, неподалёку от гостиницы, в которой проживает миссия ОБСЕ, прогремел второй с начала дня взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Отмечается, что ЧП произошло на газораспределительной станции недалеко от отеля сети Park Inn.

Ранее Лайф писал о первом взрыве, который произошёл в Донецке сегодня в 8:45 по московскому времени. По информации телеграм-канала WarGonzo, инцидент произошёл на пересечении бульвара Пушкина и улицы 25 лет РККА. По предварительным данным, речь идёт о сбросе ВОГа с беспилотника.