Рядом с гостиницей миссии ОБСЕ. В Донецке прогремел второй взрыв

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Рядом с гостиницей миссии ОБСЕ. В Донецке прогремел второй взрыв

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В Донецке, неподалёку от гостиницы, в которой проживает миссия ОБСЕ, прогремел второй с начала дня взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Отмечается, что ЧП произошло на газораспределительной станции недалеко от отеля сети Park Inn.

<p>Фото: © телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/wargonzo" target="_blank">WarGonzo</a></p>

Ранее Лайф писал о первом взрыве, который произошёл в Донецке сегодня в 8:45 по московскому времени. По информации телеграм-канала WarGonzo, инцидент произошёл на пересечении бульвара Пушкина и улицы 25 лет РККА. По предварительным данным, речь идёт о сбросе ВОГа с беспилотника.

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