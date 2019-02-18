В МВД ДНР сообщили о трёх взрывах в центре Донецка

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В МВД ДНР сообщили о трёх взрывах в центре Донецка

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Фото: © РИА "Новости" / Игорь Маслов

Три взрыва прогремели в центре Донецка сегодня, 18 февраля утром. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР, передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что два из них произошли рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ. В МЧС республики в свою очередь добавили, что пострадавших в результате взрывов нет.

Сейчас правоохранители выясняют тип взрывчатки.

Ранее Лайф писал о первом и втором взрывах, которые произошли в Донецке сегодня утром. Сообщалось, что один из них прогремел на газораспределительном пункте.

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