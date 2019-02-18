Полёт первого электросамолёта в России запланирован на 2020 год

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Полёт первого электросамолёта в России запланирован на 2020 год

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Фото: © Pixabay

Испытания электрического двигателя уже прошли в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ).

Первый в России самолёт с электрическим двигателем может подняться в воздух в 2020 году. Об этом РИА "Новости" сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

— Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать на летающей лаборатории, — говорится в сообщении.

Созданные для этого технологии могут лечь в основу различных летательных аппаратов, в число которых входят и многомоторные.

Испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) уже прошли в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ). Его мощность составила 500 кВт. Повышение мощности будет достигаться за счёт использования ВТСП-материалов, охлаждение которых будет вестись при помощи жидкого азота.

Подобные электродвигатели могут найти применение в гибридных установках лайнеров местных воздушных линий и других небольших самолётов.

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