Полёт первого электросамолёта в России запланирован на 2020 год

Испытания электрического двигателя уже прошли в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ).

Первый в России самолёт с электрическим двигателем может подняться в воздух в 2020 году. Об этом РИА "Новости" сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

— Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать на летающей лаборатории, — говорится в сообщении.

Созданные для этого технологии могут лечь в основу различных летательных аппаратов, в число которых входят и многомоторные.

Испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) уже прошли в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ). Его мощность составила 500 кВт. Повышение мощности будет достигаться за счёт использования ВТСП-материалов, охлаждение которых будет вестись при помощи жидкого азота.

Подобные электродвигатели могут найти применение в гибридных установках лайнеров местных воздушных линий и других небольших самолётов.