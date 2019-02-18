В России разработали нейросеть для поиска метастазов рака

Врач за 10 секунд может получить данные о том, есть ли в исследуемом материале такие образования и где они располагаются.

Российская фирма Unim, портфельная компания Фонда развития интернет-инициатив и резидент фонда "Сколково", обучила нейросеть находить метастазы рака в человеческом организме, говорится в сообщении компании.

Метастаз — это отдалённый вторичный очаг патологии. Выявить их нужно, чтобы правильно определить стадию рака, иначе пациент не получит достаточного лечения и может лишиться шанса выздороветь. По сведениям Международного агентства по исследованию рака, РФ в 2018 году заняла пятое место в мире по числу смертей онкобольных. По информации Минздрава России, число больных раком в стране в 2017-м достигло 3,5 млн человек, онкологический диагноз ставят примерно 600 тыс. россиян в год.

В компании сообщили, что нейросеть в сотни раз уменьшает объём рабочего времени врача на определение метастазов. Врач за 10 секунд может получить данные, есть ли в исследуемом материале такие образования и где они располагаются. Обычно врач тратит на это не меньше получаса.

Нейросеть создана на базе исследования более 60 терабайт диагностических данных, в её обучении принимали участие десятки врачей-патоморфологов. Нейросеть применяется пока в тестовом режиме в лаборатории компании. С её помощью оценены данные 600 больных, уже имеющих диагноз.

— Нейросети выводят гистологию на новый уровень. Уже в ближайшие пару лет мы увидим новый уровень доказательности и точности онкодиагностики. У врача появится надёжный помощник, который значительно снизит его трудозатраты и повысит эффективность работы, — заявил гендиректор Unim Алексей Ремез, слова которого приводятся в сообщении.

Компания Unim появилась в 2014 году. Она разрабатывает новые инструменты для диагностики онкозаболеваний. Инвесторы компании — ФРИИ, Medme, а также заместитель гендиректора, инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов. Компания является резидентом "Сколково".