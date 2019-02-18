Пакистан отозвал посла в Индии для консультаций

Такое решение было принято на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом.

Пакистан отозвал своего посла в Индии для консультаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал на своей странице в "Твиттере".

— Мы отозвали нашего посла в Индии для консультаций. Он покинул Нью-Дели этим утром, — написал он.

Такое решение было принято на фоне ухудшения отношений между странами из-за обвинения Индии в причастности Пакистана к нападению на автоколонну силовиков 14 февраля. Тогда неизвестный врезался на автомобиле, начинённом взрывчаткой, в автобус с сотрудниками полиции. Жертвами теракта стали 45 человек.