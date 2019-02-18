При этом старые нормы также остаются в силе — пассажиры сами смогут выбрать, какими пользоваться.

Авиакомпания "Победа" ввела новые правила провоза ручной клади на своих рейсах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

— Дорогие друзья! С 18 февраля вы можете сами выбрать, какими правилами провоза ручной клади вам пользоваться на рейсах "Победы", — указано в сообщении.

Согласно старым правилам, возможен провоз ручной клади, не ограниченной по количеству мест и весу, которая должна поместиться в габариты 36х30х27 см. Новые правила разрешают перевоз одного места ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см.

Дополнительно в салон можно будет взять: дамскую сумку, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, букет цветов, товары из магазинов Duty Free и другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте перевозчика.