СМИ: Россиянина задержали на Гаити по обвинению в создании ОПГ

В рамках операции изъято шесть штурмовых винтовок, патроны к ним, пять бронежилетов, средства связи и прочее.

Полиция Гаити задержала восемь иностранцев, в том числе россиянина, обвиняемых в незаконном хранении оружия и создании организованного преступного сообщества, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Мужчины были задержаны вечером 17 февраля в столице страны Порт-о-Пренсе на блокпосте полиции.

Группа из восьми человек насчитывает пять американцев, серба, россиянина и местного жителя. Первое обвинение против них — незаконное хранение оружия, второе — создание преступного сообщества полиция Гаити

В рамках операции изъято шесть штурмовых винтовок, патроны к ним, пять бронежилетов, средства связи, два дрона-беспилотника, несколько номерных знаков Гаити и две машины.

Местная газета Nouvelliste приводит имена задержанных, не называя гражданства: Крокер Кент Леланд, Данило Баявич, Влад Янкович, Бертон Талон, Кристофер Осман, Даниэль Дастин и Майкл Эстера.

Задержанные заявили о "работе на Правительство Гаити", заявляет издание. Их доставили в комиссариат полиции для дальнейшего разбирательства.