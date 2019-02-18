В ДНР заявили, что пострадавших при взрывах в Донецке нет

Пострадавших при взрывах в центре Донецка нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Администрации Ворошиловского района города.
Он отметил, что также не зафиксировано повреждений инфраструктуры.
— У нас в Ворошиловском районе ничего не повреждено. ГРП (газораспределительный пункт) не повреждён, я там был, были службы, — сказал представитель администрации.
В Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики ранее сообщили о трёх взрывах в центре Донецка. Два из них прогремели рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ.
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