Москвичи смогут увидеть главное суперлуние года в ночь на вторник

Полная Луна появится после 16:00 и достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.

Жители Москвы смогут наблюдать главное суперлуние года в ночь на 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба московского планетария.

— В ночь на 19 февраля 2019 года готовимся наблюдать самую близкую суперлуну 2019 года. Полная Луна появится после 16:00 и к полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Льва, — говорится в сообщении.

Отметим, что суперлунием называют момент, когда Луна приближается к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигия и полнолуния отстают не больше чем на три дня.

Добавим, что в 2019 году это будет второе суперлуние. Первое прошло 21 января, в день полного затмения Луны.