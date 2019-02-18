За 20 тысяч в месяц. В Москве нашлась самая дешёвая квартира

Жилище расположено на первом этаже пятиэтажки и обойдётся желающим в 20 тысяч рублей в месяц.

Самая дешёвая квартира, сдающаяся в аренду в Москве, стоит 20 тысяч рублей в месяц. Она расположена в районе Коптево на севере столицы, сообщает агентство "ИНКОМ-Недвижимость".

Однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра расположена на улице Генерала Рычагова рядом с платформой Московского центрального кольца "Коптево". В ней есть нужная для проживания мебель, а на окнах расположены решётки.

На втором месте по дешевизне съёмных квартир расположилась однушка в 16-этажном доме на Хабаровской улице в районе станции метро "Щёлковская" на востоке столицы. В квартире есть вся нужная бытовая техника, а в комнате — только письменный стол. Замыкает тройку самых недорогих лидеров однушка в девятиэтажке на Ташкентской улице в районе станции метро "Кузьминки".

По состоянию на декабрь 2018 года минимальная цена аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 20 тысяч рублей. На тот момент самой дешёвой квартирой являлась однушка в доме на 3-й Владимирской улице неподалёку от метро "Перово" на востоке столицы.