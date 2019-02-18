В Москве "заминировали" около 10 объектов

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В Москве "заминировали" около 10 объектов

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов 

Неизвестные "заминировали" около десяти объектов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские уже ведут проверку всех мест, среди которых несколько торговых центров, две школы и детский сад. Здания были эвакуированы. Пока никаких подозрительных предметов не обнаружено.

За последние недели в Москве и области неоднократно сообщалось о "заминированных" объектах инфраструктуры. 15 февраля появилась информация о том, что правоохранители эвакуировали более пяти тысяч человек из зданий из-за угрозы взрыва.

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