В Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В результате разгула стихии пострадал один человек — упавшее дерево задело женщину, у неё ушибы.

В Ставрополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, повалившего несколько десятков деревьев, повредившего линии электропередачи и кровли школы и колледжа. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

— За прошедшие сутки в краевой столице в результате стихии было повалено более 50 деревьев, повреждено более 40 ЛЭП, частично разрушены кровли школы № 11 и колледжа сервисных технологий и коммерции, пострадало две остановки. <...> В Ставрополе введён режим ЧС, — поясняется в сообщении.

По информации местных властей, ураган не нанёс серьёзных повреждений коммунальной инфраструктуре.

— На наш край обрушилась стихия: всю ночь бушевал ветер, на отдельных территориях — ураганной силы, который и сейчас не стих. Результат — поваленные деревья, рекламные щиты, повреждённые кровли домов, соцобъектов. Подача воды и газа в городах и селах на данный момент не нарушена, серьёзных перебоев с электричеством нет, — написал губернатор Владимир Владимиров в "Инстаграме".

По данным ТАСС, в результате непогоды ранен один человек — упавшее дерево задело женщину, у неё ушибы.

Занятия в учебных заведениях продолжаются в обычном режиме.

До середины дня 18 февраля на Ставрополье действует экстренное предупреждение в связи с непогодой — в регионе существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций локального уровня. По данным гидрометцентра, местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с.