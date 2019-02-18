Смерть в холодильнике. Россияне всё чаще умирают от болезней органов пищеварения

Самыми распространенными диагнозами по части ЖКТ все чаще становятся воспаления слизистых оболочек желудка (гастрит) и двенадцатиперстной кишки (дуоденит).

В России зафиксирован рост смертности от болезней органов пищеварения. К такому выводу пришли сотрудники министерства здравоохранения, изучив показатели с 2012 по 2017 годы, сообщает RT.

Оказалось, что в позапрошлом году от заболеваний органов ЖКТ умерли порядка 93 тысяч россиян, а смертность от них в абсолютных цифрах составила 63,3 случая на 100 тысяч населения. В 2012 году, для сравнения, число летальный случаев было около 71 тысячи, а смертность от данного вида заболеваний — 49,4 на 100 тысяч населения страны.

Кстати, самыми распространенными болезнями органов пищеварения, по данным Минздрава, стали воспаления слизистых оболочек желудка (гастрит) и двенадцатиперстной кишки (дуоденит). Кроме того, россияне часто страдают от болезней желчного пузыря и желчевыводящих путей.

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